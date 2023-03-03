Гордеева: недовольна произвольной программой, но доказала себе, что могу собраться

Фигуристка Мария Гордеева, завоевавшая бронзовую медаль в финале юниорского Гран-при России, прокомментировала своё выступление.

В сумме за короткую и произвольную программы Гордеева набрала 204,08 балла.

«Подготовка не была сложной, сразу, как уехали из Перми, решили накатывать обе программы, если вдруг появится возможность поехать в Петербург. Когда узнала, что еду, я была рада, что продолжила работать, и не прерывала подготовку.

Недовольна произвольной программой, но рада, что после срыва на четверном сальхове смогла себе доказать, что я могу потом собраться и сделать хороший четверной сальхов.

На сколько баллов могу оценить выступление здесь? Баллов на пять-шесть.

Поблагодарила бы Сергея Дмитриевича (Давыдова) и поздравила бы его ещё раз с прошедшим днём рождения, весь наш тренерский штаб, Александру Романовну Кравцову, Викторию Бондаренко. Хочется сказать спасибо маме за веру в меня, болельщикам огромное спасибо, сегодня очень чувствовалось их тепло и поддержка», — передаёт слова Гордеевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.