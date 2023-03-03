Чикмарёва и Янченков стали победителями Гран-при России по юниорам среди спортивных пар
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Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выиграли золотые медали Гран-при России среди юниоров с результатом 213,75 балла.
Вторыми стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Они уступили лидерам более 20 баллов. Бронзовые награды достались Анастасии Чернышовой и Владиславу Антонышеву. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
Гран-при России. Спортивные пары. Санкт-Петербург
- Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — 213,75 балла.
- Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — 189,98.
- Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев — 188,73.
- Анна Москалёва и Максим Ложкин — 179,18.
- Мария Дыбкова и Алексей Хвалько — 175.40.
Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Финал, Санкт-Петербург
Юниоры. Пары. Произвольная программа
03 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Окончено
Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований в связи с событиями на Украине.
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