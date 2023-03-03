Чикмарёва и Янченков стали победителями Гран-при России по юниорам среди спортивных пар

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выиграли золотые медали Гран-при России среди юниоров с результатом 213,75 балла.

Вторыми стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Они уступили лидерам более 20 баллов. Бронзовые награды достались Анастасии Чернышовой и Владиславу Антонышеву. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Гран-при России. Спортивные пары. Санкт-Петербург

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — 213,75 балла. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — 189,98. Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев — 188,73. Анна Москалёва и Максим Ложкин — 179,18. Мария Дыбкова и Алексей Хвалько — 175.40.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований в связи с событиями на Украине.