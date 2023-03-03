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Чикмарёва и Янченков стали победителями Гран-при России по юниорам среди спортивных пар

Чикмарёва и Янченков стали победителями Гран-при России по юниорам среди спортивных пар
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Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выиграли золотые медали Гран-при России среди юниоров с результатом 213,75 балла.

Вторыми стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Они уступили лидерам более 20 баллов. Бронзовые награды достались Анастасии Чернышовой и Владиславу Антонышеву. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Гран-при России. Спортивные пары. Санкт-Петербург

  1. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — 213,75 балла.
  2. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — 189,98.
  3. Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев — 188,73.
  4. Анна Москалёва и Максим Ложкин — 179,18.
  5. Мария Дыбкова и Алексей Хвалько — 175.40.
Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Финал, Санкт-Петербург
Юниоры. Пары. Произвольная программа
03 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Окончено

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований в связи с событиями на Украине.

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