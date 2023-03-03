Федотов остался недоволен своим прокатом после победы в юниорском финале Гран-при России
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Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов прокомментировал победу в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге. Федотов в сумме получил от судей 268,05 балла.
«Я недоволен своим прокатом, хотел чисто откатать произвольную. Я улучшился по сравнению с прошлым сезоном, но хотелось бы катать ещё лучше. Хочется чистых прокатов. Почему случилась ошибка? Хотелось сделать три четверных, надо, наверное, ещё больше работать», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Гран-при России. Финал. Юниоры. Юноши. Санкт-Петербург
1. Арсений Федотов – 268,05 балла.
2. Никита Сарновский – 252,32.
3. Семён Соловьёв – 251,92.
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