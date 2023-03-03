Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок Федерации. Юниоры: Юноши, произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Федотов остался недоволен своим прокатом после победы в юниорском финале Гран-при России

Федотов остался недоволен своим прокатом после победы в юниорском финале Гран-при России
Аудио-версия:
Комментарии

Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов прокомментировал победу в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге. Федотов в сумме получил от судей 268,05 балла.

«Я недоволен своим прокатом, хотел чисто откатать произвольную. Я улучшился по сравнению с прошлым сезоном, но хотелось бы катать ещё лучше. Хочется чистых прокатов. Почему случилась ошибка? Хотелось сделать три четверных, надо, наверное, ещё больше работать», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Гран-при России. Финал. Юниоры. Юноши. Санкт-Петербург

1. Арсений Федотов – 268,05 балла.
2. Никита Сарновский – 252,32.
3. Семён Соловьёв – 251,92.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023