Федотов остался недоволен своим прокатом после победы в юниорском финале Гран-при России

Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов прокомментировал победу в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге. Федотов в сумме получил от судей 268,05 балла.

«Я недоволен своим прокатом, хотел чисто откатать произвольную. Я улучшился по сравнению с прошлым сезоном, но хотелось бы катать ещё лучше. Хочется чистых прокатов. Почему случилась ошибка? Хотелось сделать три четверных, надо, наверное, ещё больше работать», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Гран-при России. Финал. Юниоры. Юноши. Санкт-Петербург

1. Арсений Федотов – 268,05 балла.

2. Никита Сарновский – 252,32.

3. Семён Соловьёв – 251,92.