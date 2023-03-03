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Видео проката Марии Гордеевой с четверным прыжком в финале Гран-при среди юниоров

Мария Гордеева завоевала бронзовую награду на финале Гран-при среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге. Первое место заняла Вероника Жилина, а серебро досталось Дарье Садковой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Марии Гордеевой на финале Гран-при.

Трансляции Гран-при доступны в Okko.

Гран-при России. Финал. Юниоры. Девушки. Санкт-Петербург

1.Вероника Жилина – 222,45

2. Дарья Садкова – 206,09

3. Мария Гордеева – 204,08

4. Софья Титова – 200,99

5. Виктория Морозова – 199,55

6. Алиса Юрова – 199,45

7. Елизавета Куликова – 197,61

8. Любовь Рубцова – 195,91

9. Агата Петрова – 192,23

10. Елизавета Лабутина – 192,04

11. Лидия Плескачёва – 191,68

12. Надежда Понтелеенко – 184,30