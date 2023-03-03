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Видео проката ПП ученицы Тутберидзе, занявшей 2-е место в юниорском финале Гран-при России

Видео проката ПП ученицы Тутберидзе, занявшей 2-е место в юниорском финале Гран-при России
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Российская фигуристка Дарья Садкова, представляющая тренерский штаб Этери Тутберидзе, завоевала серебряную медаль в финале Гран-при среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

Трансляции финала Гран-при России среди юниоров доступны в Okko.

Гран-при России. Финал. Юниоры. Девушки. Санкт-Петербург

1. Вероника Жилина – 222,45 балла.
2. Дарья Садкова – 206,09.
3. Мария Гордеева – 204,08.
4. Софья Титова – 200,99.
5. Виктория Морозова – 199,55.
6. Алиса Юрова – 199,45.

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