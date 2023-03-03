Видео проката ПП ученицы Тутберидзе, занявшей 2-е место в юниорском финале Гран-при России

Российская фигуристка Дарья Садкова, представляющая тренерский штаб Этери Тутберидзе, завоевала серебряную медаль в финале Гран-при среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

Трансляции финала Гран-при России среди юниоров доступны в Okko.

Гран-при России. Финал. Юниоры. Девушки. Санкт-Петербург

1. Вероника Жилина – 222,45 балла.

2. Дарья Садкова – 206,09.

3. Мария Гордеева – 204,08.

4. Софья Титова – 200,99.

5. Виктория Морозова – 199,55.

6. Алиса Юрова – 199,45.