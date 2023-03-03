Видео проката чемпиона Гран-при среди юниоров Арсения Федотова

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Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов стал победителем финала Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с программой Арсения Федотова.

Трансляции Гран-при доступны в Okko.

Федотов в сумме получил от судей 268,05 балла. На втором месте остановился Никита Сарновский из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Тройку призёров замкнул Семён Соловьёв. Отметим, что Сарновский благодаря хорошему прокату произвольной программы поднялся с шестого места на второе.

Гран-при России. Финал. Юниоры. Юноши. Санкт-Петербург

1. Арсений Федотов – 268,05 балла.

2. Никита Сарновский – 252,32.

3. Семён Соловьёв – 251,92.