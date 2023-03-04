Финал Гран-при России по фигурному катанию, женщины: во сколько КП, где смотреть
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Сегодня, 4-го марта в Санкт-Петербурге женщины представят короткие программы в рамках финала серии Гран-при России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Соревнования начнутся в 15:00 мск. Первый канал покажет их в прямом эфире только часть выступлений: короткую программу женщин в эфире с 16:25. Полностью прокаты можно посмотреть на официальном сайте Первого канала и в сервисе Okko.
Произвольную программу женщины представят 5-го марта в 14:45 мск.
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