Источник: Роман Костомаров начал приходить в сознание

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, россиянин Роман Костомаров начал приходить в сознание, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя ещё должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», — заявил источник издания.
Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам пришлось снова подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и ввести в медикаментозный сон.
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