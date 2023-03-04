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Источник: Роман Костомаров начал приходить в сознание

Источник: Роман Костомаров начал приходить в сознание
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, россиянин Роман Костомаров начал приходить в сознание, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя ещё должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», — заявил источник издания.

Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам пришлось снова подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и ввести в медикаментозный сон.

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