Финал ГП России по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

Сегодня, 4 марта, в Санкт-Петербурге мужчины вступят в борьбу за победу в финале серии Гран-при России-2022/2023. Они представят свои короткие программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигуристы выйдут на лёд в 18:05 мск. Полностью прокаты можно посмотреть на официальном сайте Первого канала и в сервисе Okko.

Произвольный танец участники представят завтра, 5 марта в 18:15 мск.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. В серию вошли шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).