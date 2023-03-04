Финал ГП России по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть
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Сегодня, 4 марта, в Санкт-Петербурге мужчины вступят в борьбу за победу в финале серии Гран-при России-2022/2023. Они представят свои короткие программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Фигуристы выйдут на лёд в 18:05 мск. Полностью прокаты можно посмотреть на официальном сайте Первого канала и в сервисе Okko.
Произвольный танец участники представят завтра, 5 марта в 18:15 мск.
Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. В серию вошли шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).
Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
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