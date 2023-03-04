Елизавета Шанаева и Павел Дрозд захватили лидерство в финале ГП России после ритм-танца

Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Павел Дрозд лидируют в финале серии Гран-при России-2022/2023 после исполнения ритм-танца. За своё выступление они получили от судей 81,40 балла. Отметим, что именно эта пара открывала соревнования.

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Санкт-Петербург. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд – 81,40 балла.

2. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 80,95.

3. Софья Тютюнина/Андрей Багин – 80,59.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой этапов Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. В серию вошли шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).