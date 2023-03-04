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Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
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Софья Самоделкина отказалась общаться с журналистами после КП в финале Гран-при России

Софья Самоделкина отказалась общаться с журналистами после КП в финале Гран-при России
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Российская фигуристка Софья Самоделкина отказалась общаться с журналистами после проката короткой программы в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге.

За своё выступление Самоделкина получила 61,28 балла. Она уже проигрывает ученице Этери Тутберидзе Аделии Петросян более 20 баллов.

«Можно я не буду», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова. Сказав это, Софья покинула пресс-зону.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. В серию вошли шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).

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