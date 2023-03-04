Петросян: когда узнала, что выступаю в финале Гран-при? Пусть это останется в нашем штабе

Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала прокат короткой программы в финале серии Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. Петросян занимает предварительное первое место, получив от судей 85,62 балла.
«Я очень рада, что увидела высокую для себя оценку. На Кубке Первого канала тоже было хорошо, 82 балла с чем-то. Для себя вижу, куда я расту. Мне каталось очень легко, наконец, получила удовольствие, публика поддерживает хорошо, как всегда (улыбается).
Я достаточно много готовилась к финалу Гран-при, приехала сюда достаточно уверенной в себе. За сколько дней до турнира узнала, что выступаю? Пусть это останется в нашем штабе. Помогает ли пение во время проката? Я начинаю петь и сразу вживаюсь в образ, мне очень нравится её катать», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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