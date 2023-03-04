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Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
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18:05 Мск
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Алина Горбачёва оценила свой прокат короткой программы на финале Гран-при России

Алина Горбачёва оценила свой прокат короткой программы на финале Гран-при России
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Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление с короткой программой на финале Гран-при России по фигурному катанию.

«Прокат был на 8 из 10, после прыжковой части пошла в драйв, собралась и докатала хорошо. Цель всегда — откатать чисто, показать максимальную форму, буду стараться в произвольной катать чисто.

Удалось ли сегодня показать красоту катания? Каждый элемент можно сделать лучше, нет предела совершенству. Не устала ли от внимания? Мне очень приятно, когда меня поддерживают, очень громко хлопали, спасибо большое болельщикам.

К арене приспособилась на тренировке, не было сложных моментов, достаточно быстро ко льду адаптируюсь", — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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