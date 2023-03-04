Валиева: лутц + тулуп сделала близко к борту. Этери Георгиевна говорит, это 3D-эффект

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от проката короткой программы в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. Валиева получила от судей 78,97 балла.

«Публика супер, всегда хорошо принимает. Видела у фанатов ободочки и плакаты. Кричали, поддерживали. Приятно, что люди любят, приезжают на каждые старты, пытаются удивить. Спасибо им! Прямо домашняя атмосфера.

Нестандартная арена? Была одна тренировка 30 минут. Когда ты немного повзрослее, сам представляешь, как сделать заходы так, чтобы влезть. Лутц + тулуп сделала близко к борту. Но как говорит Этери Георгиевна, это 3D-эффект», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.