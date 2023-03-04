Вероника Яметова прокомментировала прокат короткой программы в финале ГП России

Российская фигуристка Вероника Яметова поделилась эмоциями от проката коротко программы в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. Она получила от судей 72,64 балла.

«Прокат в общем-то удался, мне понравилось. Была небольшая помарка на лутце, но в остальном, думаю, я всё сделала. Атмосфера в «Юбилейном»? Я люблю, когда много народа в зале, если бы их не было, было бы скучно кататься. Я ценю поддержку людей, которые за меня болеют, мне нравится.

Приспособиться к арене было не сложно. Она похожа на арену, что была на Кубке Первого канала в Москве, и в общем-то нормально. Привыкла быстро.

В начале сезона, наверное, да, были мысли, что я смогу попасть в финал. Не знаю, почему, хотя знаю, на что способна. Знала, что я попаду в финал», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.