Вероника Яметова прокомментировала прокат короткой программы в финале ГП России

Российская фигуристка Вероника Яметова поделилась эмоциями от проката коротко программы в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. Она получила от судей 72,64 балла.
«Прокат в общем-то удался, мне понравилось. Была небольшая помарка на лутце, но в остальном, думаю, я всё сделала. Атмосфера в «Юбилейном»? Я люблю, когда много народа в зале, если бы их не было, было бы скучно кататься. Я ценю поддержку людей, которые за меня болеют, мне нравится.
Приспособиться к арене было не сложно. Она похожа на арену, что была на Кубке Первого канала в Москве, и в общем-то нормально. Привыкла быстро.
В начале сезона, наверное, да, были мысли, что я смогу попасть в финал. Не знаю, почему, хотя знаю, на что способна. Знала, что я попаду в финал», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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