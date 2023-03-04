Фролова: перед стартом кто-то прокричал: «Аня, давай!», и я по щелчку включилась в образ

Российская фигуристка Анна Фролова поделилась эмоциями от проката короткой программы в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.
«Сегодня огромное удовольствие получила от программы, от катания в целом. Переживала, был небольшой тремор перед стартом. Наверное, это сильнейший старт, 12 человек и все сильные, все прекрасные фигуристы. Перед стартом крикнула какая-то девочка: «Аня, давай!», я по щелчку включилась в образ, просто получала наслаждение. Надеюсь, у меня хорошо получилось показать элементы.
Самочувствие отличное, последний раз нога беспокоила на чемпионате, тьфу-тьфу, с правой ногой всё хорошо. Единственный нюанс — немного сломан правый конёк.
С коньками проблемы небольшие, потому что в Москве и Питере нет моей модели моего размера, коньки едут чуть ли не из Прибалтики», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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