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Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
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18:05 Мск
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«Двоякие ощущения». Софья Муравьёва — о прокате КП в финале Гран-при России

«Двоякие ощущения». Софья Муравьёва — о прокате КП в финале Гран-при России
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Российская фигуристка Софья Муравьёва поделилась эмоциями от проката короткой программы в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. За выступление он получила 77,94 балла.

«Рада, что здесь нахожусь. Много зрителей, хорошая поддержка, здесь мои тренеры. Прокат… Не знаю, пока не могу сказать. Двоякие ощущения.

Нестандартная площадка? Нет, сложностей не было. Больше нужно привыкать не к размеру площадки, а к самому льду, потому что лёд разный на всех катках. Какие-то прыжки — аксель, например, — сложно прыгать на некоторых льдах. Вчера на тренировочной арене совсем не задалось у меня, я привыкала. А этот лёд лучше», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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