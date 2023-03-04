Софья Акатьева не стала общаться с журналистами после проката КП в финале ГП России

Действующая чемпионка России Софья Акатьева отказалась общаться с журналистами после проката короткой программы в финале серии Гран-при России – 2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Судьи оценили выступление в 76,40 балла. Софья идёт на промежуточном пятом месте.

«Давайте я после произвольной всё скажу?» — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова. Сказав это, Софья покинула пресс-зону.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. В серию вошли шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).