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Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
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18:05 Мск
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Тарасова и Морозов прокомментировали прокат короткой программы в финале Гран-при России

Тарасова и Морозов прокомментировали прокат короткой программы в финале Гран-при России
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Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали выступление в короткой программе в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при России.

Тарасова и Морозов получили за прокат 83,68 балла и занимают второе место перед произвольной программой.

Тарасова. Довольны ли прокатом? Да, хорошо, есть небольшие помарки, которые, может, зрителям особо не заметны были. В целом элементы все хорошо исполнены были, по уровням тоже посмотрим.

Морозов. Безусловно, довольны прокатом. Хорошо прокатались.

Тарасова. Арена уже, чем обычно? Это не мешало.

Морозов. Сейчас часто узкие арены попадаются у нас в стране, поэтому приходится адаптироваться, что делать. Подготовка в выступлении в шоу? Просто было шоу, на которое нас пригласили. Естественно, это всё под нашу ответственность было. Это были суббота-воскресенье, за неделю до старта — это нормально. Там мы тоже провели тренировку, но вечером откатали шоу. Сверхъестественных вещей не было.

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