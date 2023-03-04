Дмитрий Козловский: выступал на многих аренах, назвать домом могу только «Юбилейный»

Санкт-петербургские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали выступление в короткой программе в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при России.

Бойкова и Козловский получили от судей 83,73 балла и лидируют перед произвольной программой.

«Нам безумно приятно, что так много крупных соревнований проводится в «Юбилейном». И публика петербургская самая приятная, и все условия, и охранники даже нас помнят ещё с того момента, когда мы здесь катались.

Как адаптировались к меньшей площадке? Всегда, когда выходим на арену, понимаем, как должны кататься. Сразу же подстраиваем заходы. Иногда Тамара Николаевна практиковала такое, что выставляла фишки на льду, чтобы он был на четыре метра уже, но, честно говоря, это не помогает. Проще прийти и адаптироваться как есть», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Ощущения как дома. Выступал на многих аренах, назвать домом могу только одну — это «Юбилейный». Здесь произошли мои первые шаги, здесь происходили самые значимые изменения в моей карьере. Каждый раз выступать здесь, в этой точке Петербурга — счастье для меня и огромная радость. Каждый сантиметр этой арены пропитан историей, воспоминаниями из моей юности, из юности выдающихся олимпийских чемпионов, поэтому мы здесь чувствуем себя по-особому.

Как привыкли к площадке? ISU принял новый стандарт. Поскольку мы все ждём возвращения на международные турниры, мы стремимся к этому, федерация обеспечивает должный уровень своим спортсменам. Чтобы, когда мы вернёмся на международные старты, для нас это не стало сюрпризом, чтобы мы не бегали по бортикам», — сказал Козловский.