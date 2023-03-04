«Лутц — не сальхов, знаете ли». Мишина и Галлямов — об ошибке в короткой программе

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали выступление в короткой программе в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при России.

Мишина и Галлямов получили от судей 79,80 балла и занимают третье место перед произвольной программой. Отметим, что Мишина упала при приземлении с параллельного тройного лутца.

«Тройной лутц? Такое бывает. Всё-таки второй старт с ним в нашей карьере. Лутц — не сальхов, знаете ли. Для тройных, особенно для пар, этот элемент почти как ультра-си. Его делают единицы. На самом высоком уровне этот прыжок в последний раз исполняли на Олимпиаде в 2018 году Дюамель и Редфорд. Это действительно сложный прыжок, в первую очередь его нужно исполнять на технику, на силу. Сальхов, тулуп — это спокойно исполняется, а следующие три прыжка нужно исполнять на технику.

На тренировке лутц у нас более-менее получался, но соревнования — это другие ощущения. Это нормально, это спорт. Сегодня не получилось, но мы просто забудем сегодняшний день, как сон. К следующему сезону напрыгаем его. Для базы в парном нужно иметь дупель, сальхов, тулуп, а лутц исполняют далеко не все. Нам нужно напрыгать его, чтобы получить опыт, чтобы в лучшем виде презентовать его в следующем сезоне.

Публика сегодня поддерживала очень круто, были некоторые воспоминания о чемпионате России — он был незабываемым турниром. Публика очень приятно поддерживала. Да, у нас не получился первый прыжок, но мы сами не забываем, что остаётся ещё вся программа и из неё нужно выжимать полный максимум. При этом болельщики тоже старались поддерживать, чтобы нам придать настроение, тот самый настрой, чтобы мы в удовольствие катали нашу программу», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Соперники? Мы соревнуемся в первую очередь сами с собой, улучшаем себя, нет цели кого-то обыграть или получить какие-то определённые оценки», — сказала Мишина.

«Мы не одни, не два соревнования были вместе с нашими коллегами. Так и будет меняться: где-то они впереди, где-то мы. Это спорт. Важна сама конкуренция, чтобы спортсмены нашей страны продвигали парное катание», — добавил Галлямов.