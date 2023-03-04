«Не 100? Да ладно, это только цифры». Макар Игнатов — об оценке за короткую программу

Фигурист Макар Игнатов прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Игнатов уверенно справился с прокатом и получил от судей 99,09 балла. Это на данный момент второе место.

«В целом, всё сделал, не знаю, как по вращениям, надо посмотреть распечатки. Не обидно, что не 100? Да ладно, это только цифры. На чемпионате Санкт-Петербурга было больше, а так, да, хороший прокат. Как поддержка зрителей? Безусловно, очень приятно, но в какой-то степени накладывает ответственность. За тобой стоят люди, которые на тебя рассчитывают, что-то делают в плане поддержки, обоюдная какая-то штука. Я был изначально первым запасным, после чемпионата Санкт-Петербурга встал разговор, что готовимся к старту, всё это время готовились.

На трибунах родители, девушка, болельщики. В момент проката мысли о программе, кому-то проще морально, когда родители дома смотрят, чтобы никто тут пристальным взглядом не смотрел. Мне большой разницы нет. В Сочи, наверное, потеплее, а тут ехать никуда не надо (улыбается)», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.