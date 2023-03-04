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Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
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«Очень скучал по ощущениям». Евгений Семененко — о перерыве в соревнованиях

«Очень скучал по ощущениям». Евгений Семененко — о перерыве в соревнованиях
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Фигурист Евгений Семененко прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Семененко исполнил два четверных прыжка, но допустил ошибку при приземлении с тройного акселя. С оценкой 95,48 балла Евгений третий после выступления девяти участников.

«Ощутимый перерыв в расписании соревнований, вспоминал эти ощущения, может быть, нервничал для такого перерыва, но очень скучал по ощущениям.

Короткая программа прошла неплохо, небольшая помарка, будет стимул двигаться вперёд. В плане болезни, когда начинаешь тренировки после температуры, мне всегда тяжело. Страдает выносливость поначалу, ощущения на прыжках немного не те, но сколько было времени, столько тренировался.

Было заметно, что вложился во вторую оценку? В этом сезоне очень много работал над второй оценкой, прогресс есть. Надеюсь, на следующих соревнованиях будет ещё лучше», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Из-за болезни Семененко не выступал с январского Кубка Первого канала.

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