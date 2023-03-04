Кондратюк выиграл короткую программу в финале Гран-при России, набрав более 100 баллов

В Санкт- Петербурге, где проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, завершились соревнования в короткой программе у мужчин. Лучший результат показал Марк Кондратюк, длительное время не выступавший на соревнованиях из-за травмы спины. Второе и третье место с такими же чистыми прокатами заняли Пётр Гуменник и Макар Игнатов.

Фигурное катание. Финал Гран-при России

Мужчины. Короткая программа

1. Марк Кондратюк (Москва) – 102,86.

2. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) – 99,69.

3. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 99,09

4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 95,48.

5. Артём Ковалёв (Москва) – 91,47.

6. Иван Попов (Московская область) – 91,29.

7. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 88,75.

8. Артур Даниелян (Санкт-Петербург) – 88,32.