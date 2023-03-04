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Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
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18:05 Мск
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Кондратюк выиграл короткую программу в финале Гран-при России, набрав более 100 баллов

Кондратюк выиграл короткую программу в финале Гран-при России, набрав более 100 баллов
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В Санкт- Петербурге, где проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, завершились соревнования в короткой программе у мужчин. Лучший результат показал Марк Кондратюк, длительное время не выступавший на соревнованиях из-за травмы спины. Второе и третье место с такими же чистыми прокатами заняли Пётр Гуменник и Макар Игнатов.

Фигурное катание. Финал Гран-при России
Мужчины. Короткая программа

1. Марк Кондратюк (Москва) – 102,86.
2. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) – 99,69.
3. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 99,09
4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 95,48.
5. Артём Ковалёв (Москва) – 91,47.
6. Иван Попов (Московская область) – 91,29.
7. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 88,75.
8. Артур Даниелян (Санкт-Петербург) – 88,32.

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Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Финал, Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
04 марта 2023, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
102.86
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
99.69
3
Макар Игнатов
Санкт-Петербург
99.09
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