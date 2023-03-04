Победное возвращение Марка Кондратюка в короткой программе финала Гран-при России. Видео

Фигурист Марк Кондратюк, тренирующийся под руководством Светланы Соколовской, уверенно исполнил короткую программу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. Кондратюк, который долгое время не выступал в соревнованиях из-за травмы спины, прыгнул тройной аксель, четверной тулуп и каскад четверной сальхов – тройной тулуп. Марк стал единственным участником, получившим за свой прокат более 100 баллов — 102,86. Кондратюк лидирует перед произвольной программой.

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Фигурное катание. Финал Гран-при России

Мужчины. Короткая программа

1. Марк Кондратюк (Москва) – 102,86.

2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 99,69.

3. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 99,09.

4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 95,48.

5. Артём Ковалёв (Москва) – 91,47.

6. Иван Попов (Московская область) – 91,29.