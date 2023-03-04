Татьяна Тарасова заявила, что не комментирует финал Гран-при из-за санкций Первого канала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему не комментирует финал Гран-при России, несмотря на то что присутствует на соревнованиях в Санкт-Петербурге.
Ранее Тарасова поддержала двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, который раскритиковал судей после первенства России среди юниоров.
«Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Финал Гран-при России проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» 4–5 марта. Сегодня, 4 марта, фигуристы выступили с короткими программами, а в воскресенье покажут произвольные.
- 4 марта 2023
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