Короткая программа Макара Игнатова в финале Гран-при России. Видео

Фигурист Макар Игнатов, тренирующийся под руководством Евгения Рукавицына, с небольшой ошибкой исполнил короткую программу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. Судьи сочли, что четверной риттбергер Макара приземлён в четверть. Также Игнатов прыгнул тройной аксель и каскад четверной тулуп – тройной тулуп.
За свой прокат Игнатов получил от судей 99,09 балла и занимает третье место перед произвольной программой.
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Фигурное катание. Финал Гран-при России
Мужчины. Короткая программа
1. Марк Кондратюк (Москва) – 102,86.
2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 99,69.
3. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 99,09
4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 95,48.
5. Артём Ковалёв (Москва) – 91,47.
6. Иван Попов (Московская область) – 91,29.
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