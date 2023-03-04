Короткая программа Бойковой и Козловского в финале Гран-при России. Видео

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, тренирующиеся в группе Тамары Москвиной, безупречно исполнили короткую программу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. За свой прокат Бойкова и Козловский получили от судей 83,73 балла и лидируют перед произвольной программой.

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Фигурное катание. Финал Гран-при России

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 83,73.

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 83,68.

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 79,80.

4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) – 79,05.

5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 77,32.

6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 76,52.