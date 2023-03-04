Евгений Плющенко: низкий поклон Татьяне Тарасовой за поддержку

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко поблагодарил заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову за поддержку.

Ранее Тарасова сообщила, что её отстранили от работы в качестве комментатора на финале Гран-при России.

Директор спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова, по словам Тарасовой, не скрывала, что под санкции легендарный тренер попала из-за того, что поддержала Плющенко, который раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров.

«Великая женщина, великий тренер. Низкий ей поклон от меня, моей команды и моих спортсменов за поддержку. Остальное сказал ей лично», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Финал Гран-при России проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» 4–5 марта. Сегодня, 4 марта, фигуристы выступили с короткими программами, а в воскресенье покажут произвольные.