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112: врачи подозревают, что у Романа Костомарова снова начался сепсис

112: врачи подозревают, что у Романа Костомарова снова начался сепсис
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У медиков есть подозрение, что у олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова снова начался сепсис, сообщает телеграм-канал 112. У фигуриста начала синеть одна рука.

При этом фигурист постепенно приходит в себя после медикаментозного сна. В ближайшее время с ним начнёт работать психолог. Рядом со спортсменом постоянно находится жена — чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Оксана Домнина. После стабилизации состояния Костомарова ждёт длительная реабилитация.

Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам пришлось снова подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и ввести в медикаментозный сон.

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