Финал Гран-при России, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть
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Сегодня, 5 марта танцевальные дуэты разыграют медали в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмены представят произвольные танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Их старт запланирован на 13:00 мск. Полностью прокаты можно посмотреть на официальном сайте Первого канала и в сервисе Okko.
По итогам ритм-танца лидерами соревнований являются Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.
Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. В серию вошли шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).
Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
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