Финал Гран-при России, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть

Сегодня, 5 марта женщины разыграют медали в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристки представят свои произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Их старт запланирован на 14:45 по московскому времени. С 15:15 мск соревнования в прямом эфире покажет Первый канал. Полностью прокаты можно посмотреть на официальном сайте Первого канала и в сервисе Okko.

По итогам короткой программы уверенным лидером финала Гран-при Росси у женщин является 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. В серию вошли шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).