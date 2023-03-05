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Финал Гран-при России, танцы на льду: порядок выступлений в произвольном танце

Сегодня, 5 марта танцевальные дуэты разыграют медали в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмены представят произвольные танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления участников.

Первая разминка

1. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев

2. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин

3. Полина Усова/Михаил Антонов

4. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов.

Вторая разминка

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

6. Александра Прокопец/Александр Васькович

7. Софья Тютюнина/Андрей Багин

8. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

9. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Старт соревнований запланирован на 13:00 мск.