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Гран-при России. Финал: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Финал Гран-при России, танцы на льду: порядок выступлений в произвольном танце

Финал Гран-при России, танцы на льду: порядок выступлений в произвольном танце
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Сегодня, 5 марта танцевальные дуэты разыграют медали в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмены представят произвольные танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления участников.

Первая разминка

1. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев
2. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин
3. Полина Усова/Михаил Антонов
4. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов.

Вторая разминка

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
6. Александра Прокопец/Александр Васькович
7. Софья Тютюнина/Андрей Багин
8. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол
9. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Старт соревнований запланирован на 13:00 мск.

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