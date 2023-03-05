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Финал Гран-при России, спортивные пары: во сколько произвольная программа, где смотреть

Сегодня, 5 марта, спортивные пары разыграют медали в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмены представят свои произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Их старт запланирован в 16:45 мск. Полностью прокаты можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала и в сервисе Okko.

По итогам короткой программы с незначительным преимуществом лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. В серию вошли шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).