Финал Гран-при России, спортивные пары: порядок выступлений в произвольной программе

Сегодня, 5 марта спортивные пары разыграют медали в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмены представят свои произвольные программы. Старт соревнований запланирован на 16:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления участников.

Первая разминка

1. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

2. Дарья Бояринцева/Роман Плешков

3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

7. Евгения Тарасова/Владимир Морозов

8. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.