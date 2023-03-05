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Гран-при России. Финал: Мужчины, произвольная программа
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Финал Гран-при России, спортивные пары: порядок выступлений в произвольной программе

Финал Гран-при России, спортивные пары: порядок выступлений в произвольной программе
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Сегодня, 5 марта спортивные пары разыграют медали в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмены представят свои произвольные программы. Старт соревнований запланирован на 16:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления участников.

Первая разминка

1. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
2. Дарья Бояринцева/Роман Плешков
3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
7. Евгения Тарасова/Владимир Морозов
8. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

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