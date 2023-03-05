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Гран-при России. Финал: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Вайцеховская: удивительно слышать сетования на судейство со стороны Тарасовой

Вайцеховская: удивительно слышать сетования на судейство со стороны Тарасовой
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалсь об отстранении заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовы от работы на финале Гран-при России из-за санкций Первого канала.

«По конфликту Татьяны Тарасовой с Первым каналом и опосредованно — с судьями:

Необъективность со стороны арбитров в фигурке была всегда, она изначально входит в неписаные правила этого вида спорта, и, полагаю, так будет всегда, пока за пультами сидят живые люди со своими вкусами и пристрастиями.

Как раз поэтому мне было несколько удивительно слышать сетования на судейство со стороны Тарасовой. Она как никто другой знает, как устроен этот мир. Её в своё время (что ни для кого не секрет) очень сильно не любила федерация, а значит, не любили и судьи, которые в те времена федерацию обслуживали.

Полагаю, что отчасти поэтому в годы своего тренерского расцвета Тарасова вдалбливала всем своим ученикам: надо быть на две головы выше соперников, чтобы не зависеть от судейского произвола. И это работало.

Собственно, юниорский финал в Питере именно по такому принципу, превосходя соперниц по всем статьям, выиграла Вероника Жилина — даже при том, что сорвала первый из четверных прыжков в произвольной программе.

Уже писала, но повторюсь: если спортсмен ошибается, жаловаться на судейство не самая правильная стратегия. Высказывания из серии «докручено — не докручено» здесь тоже, на мой взгляд, не слишком уместны.

Во-первых, каждый судья смотрит на лёд с несколько иного ракурса, поэтому отличаться друг от друга могут даже мнения тех, кто работает в одной бригаде.

Во-вторых, любое, даже совсем крошечное сомнение в качестве элемента может трактоваться как в плюс спортсмену, так и в минус: это тоже изначально заложено в издержки судейского субъективизма. Да, это бывает очень и очень обидно, но таковы правила игры, о которых, опять же, не может не знать человек с колоссальным опытом.

Возможно, реакция Тарасовой в поддержку Плющенко была продиктована эмоциями: за последние несколько лет Евгений так мощно вписался в российское одиночное катание (прежде всего в его юниорский сегмент), что это заслуживает как минимум поощрения, а не драконовского подхода со стороны арбитров. Но тут уж как повезёт.

При этом со стороны тренера не было высказано ни одного аргумента, который реально можно было бы принять в расчёт. Она считает, что судьи неправы, те с этим мнением не согласны. Нормальная рабочая ситуация, коих в фигурном катании не счесть. По итогу вышел очередной скандал, который, судя по всему, Первый канал просто не посчитал нужным тащить в эфир. И чему тут удивляться?», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Ранее Тарасова сообщила, что её отстранили от работы в качестве комментатора на финале Гран-при России. Директор спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова, по словам Тарасовой, не скрывала, что под санкции легендарный тренер попала из-за того, что поддержала Евгения Плющенко, который раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров.

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