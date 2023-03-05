Стало известно, какие прыжки Петросян, Валиева, Туктамышева заявили в ПП на финал Гран-при
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Стало известно, какой контент фигуристки заявили в произвольную программу на финал серии Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. Соревнования начнутся 14:45 мск.
Из прыжковой части самый сложный контент заявила лидирующая в соревнования 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Она планирует прыгнуть четверной флип, четверной тулуп-двойной аксель и четверной тулуп.
Елизавета Туктамышева вместе с Софьей Муравьёвой заявили по два тройных акселя.
Камила Валиева планирует исполнить каскад четверной тулуп-двойной аксель и четверной тулуп.
Действующая чемпионка России Софья Акатьева, занимающая предварительное пятое место, включила в заявку тройной аксель и два четверных тулупа.
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