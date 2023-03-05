Кагановская и Ангелопол выиграли финал Гран-при России в танцах на льду

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стали победителями Финала Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге, в соревновании танцевальных дуэтов.
По итогам ритм-танца и произвольного танца они набрали 203,65 балла (80,95+122,70). Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (202,26; 81,40+120,86), третье — Софья Тютюнина и Андрей Багин (197,45; 80,59+116,86).
Финал Кубка России завершится в воскресенье. Призовые за победу составляют 1 миллион рублей, за второе место – 750 тысяч рублей, за третье – 500 тысяч.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.
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