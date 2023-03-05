Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Финал: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прокомментировали победу в финале ГП России

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прокомментировали победу в финале ГП России
Комментарии

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прокомментировали победу в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Мы показали максимум в этом сезоне, выдали лучшие прокаты как эмоционально, так и технически. То, к чему шли весь сезон, удалось собрать воедино. Есть к чему стремиться ошибки, недочёты мелкие. Подготовка тяжёлая. После чемпионата Санкт-Петербурга и Кубка Первого канала подготовка длилась полторы недели. Наверное, в этом и заключается мастерство — суметь собраться в нужном месте», — передаёт слова Ангелопола корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Рады, что всё сложилось, как сложилось. Готовились, выкладывались, старались, мы довольны результатом. Было сложно готовиться, особенно поначалу мне в физическом плане. Долго приходила в форму. Сначала я не могла до конца программы доехать. Но потом было вс лучше и лучше. В Петербурге, когда на чемпионате города катались вне конкурса, я чуть не задохнулась после произвольного. Но рады, что вышли на пик, проехали в полную силу», — добавила Кагановская.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
Туктамышева и Валиева в погоне за безупречной Петросян. Развязка финала Гран-при! LIVE Туктамышева и Валиева в погоне за безупречной Петросян. Развязка финала Гран-при! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023