Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прокомментировали победу в финале ГП России

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прокомментировали победу в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Мы показали максимум в этом сезоне, выдали лучшие прокаты как эмоционально, так и технически. То, к чему шли весь сезон, удалось собрать воедино. Есть к чему стремиться ошибки, недочёты мелкие. Подготовка тяжёлая. После чемпионата Санкт-Петербурга и Кубка Первого канала подготовка длилась полторы недели. Наверное, в этом и заключается мастерство — суметь собраться в нужном месте», — передаёт слова Ангелопола корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Рады, что всё сложилось, как сложилось. Готовились, выкладывались, старались, мы довольны результатом. Было сложно готовиться, особенно поначалу мне в физическом плане. Долго приходила в форму. Сначала я не могла до конца программы доехать. Но потом было вс лучше и лучше. В Петербурге, когда на чемпионате города катались вне конкурса, я чуть не задохнулась после произвольного. Но рады, что вышли на пик, проехали в полную силу», — добавила Кагановская.