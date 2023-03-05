Кагановская и Ангелопол рассказали, следят ли за международными соревнованиями

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол рассказали, следят ли за международными стартами, от которых отстранены.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, которое действует до особого уведомления.

«Смотрели ли юниорский чемпионат мира? Выделю чехов, которые стали чемпионами мира. Мы с ними на Гран-при в Любляне соревновались», — передаёт слова Ангелопола корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Да, смотрим выступления, трансляции в эфире, если есть возможность. Сейчас на ЮЧМ смотрела только результаты. Хочу заняться тем, чтобы посмотреть сами прокаты», — добавила Кагановская.