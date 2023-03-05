Кагановская и Ангелопол рассказали, следят ли за международными соревнованиями

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол рассказали, следят ли за международными стартами, от которых отстранены.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, которое действует до особого уведомления.
«Смотрели ли юниорский чемпионат мира? Выделю чехов, которые стали чемпионами мира. Мы с ними на Гран-при в Любляне соревновались», — передаёт слова Ангелопола корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
«Да, смотрим выступления, трансляции в эфире, если есть возможность. Сейчас на ЮЧМ смотрела только результаты. Хочу заняться тем, чтобы посмотреть сами прокаты», — добавила Кагановская.
- 5 марта 2023
-
16:42
-
16:36
-
16:24
-
16:12
-
16:07
-
16:00
-
15:48
-
15:43
-
15:30
-
15:23
-
15:18
-
15:10
-
14:32
-
14:09
-
13:58
-
13:00
-
12:54
-
11:59
-
11:06
-
10:47
-
10:36
-
09:59
- 4 марта 2023
-
23:52
-
22:28
-
21:56
-
21:19
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
20:51
-
20:44
-
19:55
-
19:42
-
19:38
-
19:26