Софья Самоделкина: этот сезон был очень сложным. Надеюсь, когда-нибудь перестану расти

Российская фигуристка Софья Самоделкина подвела итоги текущего сезона.
«Я рада, что этот сезон закончился. Он был очень сложным, за всю карьеру впервые сталкиваюсь с таким, что раскоординация, ничего не получается. Надеюсь, когда-нибудь перестану расти (смеётся). Стабилизация началась неделю-две назад, начала прыгать сальхов. Мы смеёмся, но это уже не смешно. Я уже переросла свою маму на 2 сантиметра, сейчас я 164. Насколько я знаю, соревнования в этом сезоне — всё. Подавала заявку на турнир шоу-программ, но не прошла. С предыдущего Кубка Первого канала выросла на 10 сантиметров. За что похвалила бы себя в этом сезоне? За то что не сдалась, старалась на каждом старте», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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