Фролова: сегодня было тяжко в плане физики. В середине программы поняла, что тяжело дышать

Фигуристка Анна Фролова прокомментировала своё выступление с произвольной программой в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.
«Про прокат? Рада, что доехала, но сегодня было тяжко в плане физики, в середине программы поняла, что тяжело дышать — или душно было, или нервы, были переживания, не знаю, с чем связано. Рада, что удалось это побороть.
Что подняла со льда? Там лежала чёрная изолента, думаю, у кого-то из мальчиков упало. Как коньки? за ночь не срослось (смеется), 8 слоев изоленты на них. Встала сегодня рано, в 6:45, позавтракала и на этом всё. Пошутила в раздевалке — можем пораньше начать, а то кушать хочется (смеется). Стараюсь позитивно к соревнованиям относиться.
Я рада, что могу выступать и в целом кататься. Постепенно вхожу в форму, есть приемлемые прокаты, все элементы на месте. С ними можно работать, совершенствоваться. Надеемся, к сезону буду в полной боевой готовности. Начала поднимать тулуп и аксель, очень хочу попробовать. последний раз заходила в тулуп летом, а до этого — ещё до перелома», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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