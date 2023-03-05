Гущина: в произвольной аксель получился в степ-аут, но прокаты очень хорошие.

Российская фигуристка Ксения Гущина высказалась по итогам выступления с произвольной программой в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.
«В произвольной аксель получился в степ-аут, но прокаты очень хорошие. В целом, сезоном очень довольна, постепенно набирала форму, сейчас уже катаюсь хорошо.
Костюм чем-то похож на олимпийское платье Загитовой? Программа никак не связана с программой Алины Загитовой. Это «Фрида». Программа осталась с прошлого сезона, когда я была в предыдущем тренерском штабе, это была «Испания», А в этом сезоне решили трансформировать её под «Фриду». Музыку нашли тренеры, это никак не связано с тем, что было на Олимпиаде.
Что с ногой? Просто болит. Не что-то серьёзное.
Что за игрушка в руках? Это хаски, наверное, бросили потому, что в интервью я говорила, что мне нравится эта порода (смеется). Живого хаски пока нет, дома есть стаффордширский терьер», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 5 марта 2023
-
16:42
-
16:36
-
16:24
-
16:12
-
16:07
-
16:00
-
15:48
-
15:43
-
15:30
-
15:23
-
15:18
-
15:10
-
14:32
-
14:09
-
13:58
-
13:00
-
12:54
-
11:59
-
11:06
-
10:47
-
10:36
-
09:59
- 4 марта 2023
-
23:52
-
22:28
-
21:56
-
21:19
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
20:51
-
20:44
-
19:55
-
19:42
-
19:38
-
19:26