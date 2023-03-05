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Гран-при России. Финал: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Гущина: в произвольной аксель получился в степ-аут, но прокаты очень хорошие.

Гущина: в произвольной аксель получился в степ-аут, но прокаты очень хорошие.
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Российская фигуристка Ксения Гущина высказалась по итогам выступления с произвольной программой в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«В произвольной аксель получился в степ-аут, но прокаты очень хорошие. В целом, сезоном очень довольна, постепенно набирала форму, сейчас уже катаюсь хорошо.

Костюм чем-то похож на олимпийское платье Загитовой? Программа никак не связана с программой Алины Загитовой. Это «Фрида». Программа осталась с прошлого сезона, когда я была в предыдущем тренерском штабе, это была «Испания», А в этом сезоне решили трансформировать её под «Фриду». Музыку нашли тренеры, это никак не связано с тем, что было на Олимпиаде.

Что с ногой? Просто болит. Не что-то серьёзное.

Что за игрушка в руках? Это хаски, наверное, бросили потому, что в интервью я говорила, что мне нравится эта порода (смеется). Живого хаски пока нет, дома есть стаффордширский терьер», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Финал, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
05 марта 2023, воскресенье. 14:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
255.01
2
Камила Валиева
Москва
241.76
3
Елизавета Туктамышева
Санкт-Петербург
241.61
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