Гущина: в произвольной аксель получился в степ-аут, но прокаты очень хорошие.

Российская фигуристка Ксения Гущина высказалась по итогам выступления с произвольной программой в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«В произвольной аксель получился в степ-аут, но прокаты очень хорошие. В целом, сезоном очень довольна, постепенно набирала форму, сейчас уже катаюсь хорошо.

Костюм чем-то похож на олимпийское платье Загитовой? Программа никак не связана с программой Алины Загитовой. Это «Фрида». Программа осталась с прошлого сезона, когда я была в предыдущем тренерском штабе, это была «Испания», А в этом сезоне решили трансформировать её под «Фриду». Музыку нашли тренеры, это никак не связано с тем, что было на Олимпиаде.

Что с ногой? Просто болит. Не что-то серьёзное.

Что за игрушка в руках? Это хаски, наверное, бросили потому, что в интервью я говорила, что мне нравится эта порода (смеется). Живого хаски пока нет, дома есть стаффордширский терьер», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.