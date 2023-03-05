Финал Гран-при России, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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Сегодня, 5 марта, мужчины разыграют медали в финале серии Гран-при России — 2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристы представят свои произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Их старт запланирован на 18:15 по московскому времени. Полностью прокаты можно посмотреть на официальном сайте Первого канала и в сервисе Okko.
После прокатов короткой программы лидером соревнований является чемпион Европы – 2022 Марк Кондратюк.
Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. В серию вошли шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).
Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
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