Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Финал: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Горбачёва: я очень рада, что смогла прыгнуть два четверных

Горбачёва: я очень рада, что смогла прыгнуть два четверных
Комментарии

Российская фигуристка Алина Горбачёва высказалась по итогам выступления с произвольной программой в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Я очень рада, что смогла прыгнуть два четверных. Обида из-за того, что упала с риттбергера, но я довольна, что смогла сделать два четверных. Выходила сосредоточенная и уверенная, думаю, что раз я умею прыгать эти элементы, то могу сделать их в программе. Публика мне помогла, очень аплодирует, подбадривает, это мне очень нравится.

Вторая половина сезона получилась хорошая, я больше довольна, чем недовольна. Следующие цели? Тройной аксель, хочу вставить его в программу.

Различия у юниорских и взрослых стартов есть, это больше внутреннее. На взрослых чувствуется более конкурентная среда, а на юниорских ощущаю себя довольно спокойно. Мне помог Кубок Первого канала, я повзрослела после него, а победа на первенстве помогла стать увереннее в себе. Начала чувствовать себя на взрослых соревнованиях в своей тарелке, почувствовала, что я своя, что освоилась в этой среде», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023