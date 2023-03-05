Горбачёва: я очень рада, что смогла прыгнуть два четверных

Российская фигуристка Алина Горбачёва высказалась по итогам выступления с произвольной программой в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Я очень рада, что смогла прыгнуть два четверных. Обида из-за того, что упала с риттбергера, но я довольна, что смогла сделать два четверных. Выходила сосредоточенная и уверенная, думаю, что раз я умею прыгать эти элементы, то могу сделать их в программе. Публика мне помогла, очень аплодирует, подбадривает, это мне очень нравится.

Вторая половина сезона получилась хорошая, я больше довольна, чем недовольна. Следующие цели? Тройной аксель, хочу вставить его в программу.

Различия у юниорских и взрослых стартов есть, это больше внутреннее. На взрослых чувствуется более конкурентная среда, а на юниорских ощущаю себя довольно спокойно. Мне помог Кубок Первого канала, я повзрослела после него, а победа на первенстве помогла стать увереннее в себе. Начала чувствовать себя на взрослых соревнованиях в своей тарелке, почувствовала, что я своя, что освоилась в этой среде», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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