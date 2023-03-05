Акатьева: титул чемпионки России добавил уверенности в своих силах

Российская фигуристка Софья Акатьева высказалась по итогам выступления с произвольной программой в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Очень интересно, это что-то новое, хотелось усложняться. К сожалению, не получилось выполнить его чисто, это повод работать дальше. Сегодня было сложновато идти на второй тулуп. Рада, что получились два тройных акселя, атмосфера прекрасная, мне очень понравилось выступать. Волнение несильное, по сравнению с короткой было легче. Работаем дальше. Не знаю, почему волновалась, тогда на разминке прыгала аксель, но зажалась, это опыт — выступать, выступать, и это пройдёт, не буду так волноваться. Титул добавил уверенности в своих силах, но это повод ещё лучше работать, не делать шагов назад.

Сезон мне понравился, первый во взрослых у меня, другая атмосфера, его нельзя сравнить с юниорским, всё по-другому. Всё-таки не получилось идеальных прокатов. Нужно работать, чтобы получалось.

Стала увереннее в общении с журналистами по сезону? Вопросы несложные (смеётся). Какой самый сложный? Не знаю, на все могу найти ответ», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.