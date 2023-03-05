Муравьёва: в целом прокатом довольна. Не было второго акселя, но на это есть свои причины

Российская фигуристка Софья Муравьёва высказалась по итогам выступления с произвольной программой в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.
«Как сама оценю прокат? Я довольна. Не было второго акселя, на это есть свои причины. У меня небольшие проблемы с ногой. Я ещё перед стартом приболела немного.
Почему платье решили поменять? Маме пришло вдохновение, она решила сделать новое напоследок.
Что теперь по планам? Восстановление, у нас будет тур шоу «Союз чемпионов. Русские сезоны», я буду там участвовать, будет много номеров.
Шоу помогают не терять форму — это самое главное, будет удобнее возвращаться после отдыха. Это в радость, очень полезная работа.
Что приятное запомнится от сезона? Наверное, что я не сдаюсь в какие-то моменты, что у меня появилось очень много болельщиков, большая поддержка», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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