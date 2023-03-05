Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Финал: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России, Валиева — вторая

Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России, Валиева — вторая
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян стала победительницей проходящего в Санкт-Петербурге Финала Гран-при России в женском одиночном катании. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла. Второй стала Камила Валиева (241,76 балла). Бронзовую медаль завоевала Елизавета Туктамышева (241,61).

Сегодня, 5 марта, 12 сильнейших фигуристок страны представили свои произвольные программы в рамках финала серии Гран-при России – 2022/2023.

Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Финал, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
05 марта 2023, воскресенье. 14:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
255.01
2
Камила Валиева
Москва
241.76
3
Елизавета Туктамышева
Санкт-Петербург
241.61
Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.

Напомним, 1 марта 2022 года Совет Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023