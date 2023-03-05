Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России, Валиева — вторая

Российская фигуристка Аделия Петросян стала победительницей проходящего в Санкт-Петербурге Финала Гран-при России в женском одиночном катании. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла. Второй стала Камила Валиева (241,76 балла). Бронзовую медаль завоевала Елизавета Туктамышева (241,61).

Сегодня, 5 марта, 12 сильнейших фигуристок страны представили свои произвольные программы в рамках финала серии Гран-при России – 2022/2023.

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Напомним, 1 марта 2022 года Совет Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.