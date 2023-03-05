Финал Гран-при России, мужчины: порядок выступлений в произвольной программе

Сегодня, 5 марта, мужчины разыграют медали в финале серии Гран-при России — 2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристы представят свои произвольные программы. Старт соревнований запланирован на 18:15 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления фигуристов.

После прокатов короткой программы лидером соревнований является чемпион Европы – 2022 Марк Кондратюк.

Первая разминка

1. Матвей Ветлугин.

2. Дмитрий Алиев.

3. Алексей Ерохов.

4. Александр Самарин.

5. Артур Даниелян.

6. Андрей Мозалёв.

Вторая разминка

7. Иван Попов.

8. Артём Ковалёв.

9. Евгений Семененко.

10. Макар Игнатов.

11. Пётр Гуменник.

12. Марк Кондратюк.