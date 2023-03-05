Аделия Петросян: рада, что могу соревноваться со спортсменками, которыми восхищаюсь

Победительница финала Гран-при России в женском одиночном катании Аделия Петросян прокомментировала своё выступление в Санкт-Петербурге.

Аделия из-за травмы участвовала только в одном этапе Гран-при и не прошла отбор, но получила право стартовать в финале.

«Я довольна результатом, немного расстроилась из-за акселя, но буду работать над этим. Я думала о произвольной, она закончилась, но я пока ещё мыслями там. Пока хочу хорошо провести выходной.

Спасибо Камиле Валиевой, что она продвигает наш спорт в лучшую сторону, так же как и Елизавета Туктамышева. 15 чемпионатов России — столько же, сколько мне лет. Я рада, что я могу соревноваться, разговаривать с такими спортсменками, которыми я восхищаюсь и могу на них ориентироваться, продолжать быть лучше.

Когда в конце прокатов просят дать автографы, люди окружают тебя и внутри тебя даже немного разрывает на части. Ты не успеваешь, но это так приятно, что от тебя ждут отдачу, и ты наполняешься энергией. Зрители помогают продолжать программу, если что-то не получилось.

Я не останавливала подготовку, в любой момент могло прийти сообщение. Я поддерживала форму, накатывала программу. Всё шло своим чередом, я получила приглашение и продолжила с новыми силами готовиться к финалу.

Узнают ли на улицах? Люди в принципе не понимают, насколько я маленькая, и каждый раз удивляются: «Да ладно?» (смеётся)», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.